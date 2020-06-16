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При взрыве на полигоне под Новосибирском пострадали четверо военнослужащих

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - По факту взрыва на полигоне в Новосибирской области, в результате которого пострадали четверо военнослужащих, проводит проверку совместная комиссия Центрального военного округа и правоохранительных органов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального военного округа.

По предварительным данным, в результате грубого нарушения техники безопасности на территории полигона взорвался капсюль артиллерийского снаряда. Инцидент произошел накануне, 15 июня, заявил собеседник агентства.

По предварительным данным, "на территории полигона произошла детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда", сказал он.

Пострадавших доставили в госпиталь, где им оказали всю необходимую помощь, угрозы их жизни нет.

Новосибирская область Центральный военный округ

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