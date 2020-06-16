"Омск РТС" будет размещать данные о платежной дисциплине потребителей в системе "СПАРК-Интерфакс"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - АО "Омск РТС" приступило к размещению данных о своевременности оплаты потребителями задолженности за услуги теплоснабжения в рамках программы по мониторингу платежной дисциплины юридических лиц и ИП, реализуемой Группой "Интерфакс" на базе системы СПАРК.

В системе СПАРК данные будут объединяться с информацией от других поставщиков товаров и услуг ("СПАРК-Мониторниг платежей"). Это позволит дополнить "платежные истории" потребителей, формировать новые, а также выявить различия в своевременности погашения задолженности потребителями разным поставщикам.

На основании этой информации в системе СПАРК рассчитываются скоринги - Индекс платежной дисциплины и Индекс финансового риска.

"Платежные истории" и скоринги доступны широкому кругу участников рынка, включая банки, страховые компании и СМИ, что создает экономические стимулы для потребителей к соблюдению договорных условий по оплате.

АО "Омск РТС" ведет постоянную работу с потребителями, при этом важную роль играет платежная дисциплина самих потребителей. По состоянию на 1 июня 2020 года дебиторская задолженность юридических лиц за потребленную тепловую энергию составила 508 млн рублей, снизившись на 58 млн рублей по сравнению с аналогичной датой годом ранее.

"Участие "Омск РТС" в программе "СПАРК-Мониторинг платежей" поможет добросовестным потребителям "заявить о себе" как об ответственном партнере и эффективно работающем предприятии. Кроме того, это будет содействовать выявлению круга лиц или структур, причастных к управлению или созданию организаций, имеющих низкий уровень платежной дисциплины, и хозяйствующих субъектов, намеренно задерживающих оплату", - отметил заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО "Омск РТС" Олег Хилько.

"Благодаря участию "Омск РТС" Омская область войдет в число регионов-лидеров по доступности информации об уровне расчетов бизнеса. Уверены, наша совместная работа поможет выстраивать долгосрочные и прозрачные взаимоотношения между поставщиками и потребителями ресурсов", - сказал первый заместитель генерального директора Группы "Интерфакс" Владимир Герасимов.

АО "Омск РТС" - компания, объединившая теплосетевой, теплосбытовой бизнес и выработку тепловой энергии в Омске котельными источниками. В состав предприятия входят СП "Тепловые сети", СП "Теплоэнергосбыт", СП "Тепловая инспекция и энергоаудит", СП "ТЭЦ-2", СП "Кировская районная котельная". Тепловая мощность компании составляет 963 Гкал/ч. 100% акций компании принадлежат АО "ТГК-11", объединяющего энергогенерирующие мощности Омской области (ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5).

"СПАРК-Интерфакс" - лидер и отраслевой стандарт на российском рынке услуг по оценке кредитных рисков и обеспечению безопасности бизнеса. Система используется для проверки компаний-контрагентов, управления рисками и дебиторской задолженностью. По данным опроса, проведенного компанией Deloitte, систему СПАРК для проверки благонадежности партнеров используют 71,5% компаний крупного и среднего бизнеса.

С 2011 года Группа "Интерфакс" на базе системы СПАРК реализует программу по добровольному обмену информацией о платежной дисциплине "СПАРК-Мониторниг платежей" (plativsrok.ru). По состоянию на 1 июня 2020 года программа объединяет информацию о своевременности расчетов с поставщиками более чем 750 тыс. компаний и ИП, стимулирует клиентов своевременно погашать задолженности.

Компании-участники благодаря данным программы снижают риски при предоставлении отсрочки платежа, эффективнее работают с дебиторской задолженностью. Информация позволяет формировать в системе СПАРК рейтинги платежной дисциплины компаний и ИП.