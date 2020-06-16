Власти Тольятти ввели режим угрозы ЧС на бывшем химзаводе "Фосфор"

Это сделано для того, чтобы получить федеральную помощь в ликвидации опасных отходов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Администрация Тольятти не может утилизировать отходы бывшего ОАО "Фосфор", территория которого находится в федеральной собственности. Однако начата процедура подготовки документов для получения федеральной помощи, сообщили "Интерфаксу" в горадминистрации.

Как уточнил собеседник агентства, долгие годы власти Тольятти пытались решить проблему ликвидации химических отходов на территории бывшего "Фосфора". Однако химзавод находится в федеральной собственности, у Самарской области и города Тольятти нет полномочий по ликвидации отходов. Для этого территорию необходимо включить в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС). Для заявки нужно подготовить технико-экономическое обоснование.

В настоящий момент принято решение разработать документацию за счет бюджета Тольятти с учетом введения на территории бывшего химзавода режима "угрозы возникновения ЧС". Введение режима исключит риски, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, а также при таком режиме не требуется переоформление прав собственности на земельный участок для подготовки документов.

"Сложившаяся ситуация признана угрозой возникновения ЧС. Постановлением администрации введен режим "Повышенной готовности", установлены зоны угрозы возникновения ЧС на территории промышленной площадки, создан оперативный штаб по ликвидации угрозы возникновения ЧС", - сказал собеседник агентства.

По его словам, между администрацией и Самарским государственным техническим университетом заключен муниципальный контракт на разработку технико-экономического обоснования сроком до 30 ноября 2020 года. После этого будет сформирована заявка в Минприроды с целью включения территории бывшего ОАО "Фосфор" в реестр ОНВОС.

В настоящий момент в целях защиты от проникновения вся территория площадки бывшего "Фосфора" имеет ограждение по периметру. Въезд, выезд и проход на территорию осуществляется по пропускам через три КПП.

По словам собеседника агентства, информация об ущербе, который наносится городской экологии, а также о предстоящем объеме работ по утилизации отходов может быть получена по итогам разработки документации.

"Инвентаризация отходов бывшего химзавода была проведена в 2009 году. В настоящее время уточняются объемы, виды отходов, площади их размещения", - сказал представитель администрации.

По его словам, земельным участком уполномочено распоряжаться территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области.

"В целях обеспечения безопасности населения Тольятти администрация неоднократно обращалась в профильные министерства о включении ликвидации отходов бывшего ОАО "Фосфор" в государственные программы", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, ранее на заброшенном химзаводе несколько раз возникали пожары. В результате одного из них погибли два человека.

Глава города Тольятти Сергей Анташев ранее сообщал, что на территории бывшего химзавода фосфор хранится в бочках, бочки ржавеют, протекают, появляются возгорания. Чтобы локализовать пожар, фосфор тушат землей, перекрывают доступ воздуха к нему. Теперь во многом это не чистый фосфор, а перемешанный с песком. Собственником земли, на которой располагалось предприятие, является Российская Федерация.

"В связи с этим мы даже проект не можем сделать по ликвидации отходов. Ранее мы готовились попасть в федеральную программу по ликвидации последствий прошлой деятельности предприятий. По оценке того времени, на уборку территории бывшего завода "Фосфор" необходимо было 3,2 млрд рублей", - отмечал Анташев.