Суд взыскал с приемной матери 40 000 рублей за издевательства над воспитанником

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Башкирии Кармаскалинский межрайонный суд взыскал с приемной матери 40 000 рублей компенсации в пользу бывшего воспитанника за жестокое обращение. Об этом сообщила прокуратура республики.

В декабре 2019 года суд установил, что жительница Архангельского района в сентябре 2013 года взяла на воспитание пятилетнего ребенка. С ноября 2018 года она не раз его била, оставляла ночевать в холодном гараже и морила голодом. Еще в ходе следствия ребенка у нее отобрали и передали в другую семью. В декабре суд оштрафовал ее на 30 000 рублей за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК).

После этого прокуратура подала к ней иск о компенсации морального вреда в пользу ребенка. Кроме того, надзорное ведомство добилось, чтобы к дисциплинарной ответственности были привлечены два сотрудника органов опеки.