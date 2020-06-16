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В Московский регион придет новая волна жары

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Росгидромет предупреждает об аномально жаркой погоде с 17 июня в большинстве регионов европейской территории России, среднесуточные температуры будут выше нормы на 5-7 градусов.

Как говорится в сообщении ведомства, это будет "вторая волна" после жары в первой половине месяца.

Максимальная температура воздуха в Центральном федеральном округе, куда входит Московский регион, днем в этот период составит +25...32, а на юге округа - до +33...35 градусов.

В Северо-Западном федеральном округе, в частности, в Ленинградской и Калининградской областях днем ожидается до +30, а в Новгородской и Псковской областях - до +32 градусов, что на 9 градусов выше нормы.

В Приволжском федеральном округе днем до +30, причем в Саратовской области - до +32.

На Юге России температура вырастет до 40-градусных отметок, жара ожидается с 17 по 22 июня. В Волгоградской области максимальная температура днем будет достигать 30...37 градусов, в Астраханской области и Калмыкии - 35...40, что на 6-7 градусов выше нормы. В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае ожидается 28...35 градусов. В республиках Северного Кавказа преобладающая температура днем составит 29... 34 градуса (на 4-6 градусов выше нормы).

Аномальная жара установится также и далеко на востоке - в центральных и северо-восточных районах Якутии с 17 по 21 июня. Дневные температуры составят 22...28 градусов, что на 12...16 градусов выше нормы.

"Росгидромет предупреждает, что такие волны тепла (периоды жаркой погоды в течение пяти дней и более) в соответствии с исследованиями ВОЗ негативно влияют на состояние отдельных категорий людей, в первую очередь пожилого возраста", - говорится в сообщении Росгидромета.

Росгидромет Москва

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