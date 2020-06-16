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В Барнауле задержали подозреваемого в поджоге человека

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Жителя Барнаула задержали по обвинению в попытке сжечь оппонента на одном из городсих рынков. Как сообщили в управлении СК по Алтайскому краю, ему вменяют покушение на убийство.

По версии следствия, днем 14 июня он был пьян и на рынке поссорился по незначительному поводу с другим пьяным мужчиной. Подозреваемый облил обидчика бензином и поджег. Пострадавшего доставили в больницу.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства нападения и что ему предшествовало.

Они попросят суд арестовать задержанного.

Барнаул Алтайский край СКР

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