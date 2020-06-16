Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05Заразились
на 16.06В России 545 458+8 248В мире 8 034 504+133 580

Водитель и пассажир "Мерседеса" избили троих полицейских в Петербурге

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге водитель и пассажир легкового авто, нарушившие правила дорожного движения, напали на троих сотрудников полиции, сообщила пресс-служба городского управления СКР во вторник.

По данному факту возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти (ч.2 ст. 318 УК РФ), говорится в сообщении.

В ночь на вторник два полицейских патрульно-постовой службы и сотрудник УГИБДД по Петроградскому району Петербурга около Александровского парка остановили автомобиль Mercedes, в котором находились 22-летний местный житель и его знакомый. Водитель машины нарушил правила дорожного движения, следует из сообщения.

Согласно материалам дела, в ответ на предложение проследовать в отдел для установления личности подозреваемые напали на полицейских и избили их, сообщили в СКР.

В пресс-службе регионального главка МВД "Интерфаксу" уточнили, что 22-летний пассажир иномарки был задержан, в отношении него составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Водителю Mercedes удалось скрыться, но полицейские уже установили его личность и ищут злоумышленника. По данным местных СМИ, мужчина скрылся на припаркованном неподалеку автомобиле Maserati с номером "777".

По словам представителя регионального главка, состояние потерпевших оценивается как удовлетворительное. В СКР добавили, что в настоящий момент решается вопрос об избрании первому подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.

СКР МВД Петербург

Новости

Конституционный суд отказался рассмотреть жалобу на статью УК о насилии над полицейскими

Велорынок РФ в карантине свернул в онлайн, но остался "китайским"

Велорынок РФ в карантине свернул в онлайн, но остался "китайским"

Правительство РФ поддержит сохранение у должников прожиточного минимума при взысканиях

Авария на ТЭЦ в Норильске

Концентрация вредных веществ в озере под Норильском после разлива топлива близка к норме

Концентрация вредных веществ в озере под Норильском после разлива топлива близка к норме

Число жертв перестрелки в Ингушетии возросло до пяти

Пандемия коронавируса

Архангельские власти решили не отмечать 75-летие Победы 24 июня

В Ингушетии задержали предполагаемого зачинщика перестрелки

Полицейский и сотрудник Росгвардии погибли в перестрелке в Назрани

Полицейский и сотрудник Росгвардии погибли в перестрелке в Назрани

Четыре человека, включая полицейского, погибли в перестрелке членов тейпа в Назрани

Власти Крыма передумали отменять парад Победы в Симферополе

Власти Крыма передумали отменять парад Победы в Симферополе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');