Водитель и пассажир "Мерседеса" избили троих полицейских в Петербурге

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге водитель и пассажир легкового авто, нарушившие правила дорожного движения, напали на троих сотрудников полиции, сообщила пресс-служба городского управления СКР во вторник.

По данному факту возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти (ч.2 ст. 318 УК РФ), говорится в сообщении.

В ночь на вторник два полицейских патрульно-постовой службы и сотрудник УГИБДД по Петроградскому району Петербурга около Александровского парка остановили автомобиль Mercedes, в котором находились 22-летний местный житель и его знакомый. Водитель машины нарушил правила дорожного движения, следует из сообщения.

Согласно материалам дела, в ответ на предложение проследовать в отдел для установления личности подозреваемые напали на полицейских и избили их, сообщили в СКР.

В пресс-службе регионального главка МВД "Интерфаксу" уточнили, что 22-летний пассажир иномарки был задержан, в отношении него составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Водителю Mercedes удалось скрыться, но полицейские уже установили его личность и ищут злоумышленника. По данным местных СМИ, мужчина скрылся на припаркованном неподалеку автомобиле Maserati с номером "777".

По словам представителя регионального главка, состояние потерпевших оценивается как удовлетворительное. В СКР добавили, что в настоящий момент решается вопрос об избрании первому подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.