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Правительство РФ поддержит сохранение у должников прожиточного минимума при взысканиях

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ намерено поддержать два законопроекта, гарантирующих сохранение у должников прожиточного минимума при взыскании с них долгов, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с проектами отзывов.

"Необходимость законодательного урегулирования сохранения у должника-гражданина после обращения взыскания на его заработную плату и иные доходы прожиточного минимума заслуживает поддержки", - процитировал он выдержку из проекта отзыва.

Эти законопроекты (956530-7, 956528-7) в середине мая 2020 года внесла в Госдуму группа депутатов из "Единой России" во главе с Сергеем Неверовым и Андреем Исаевым. Предлагаемые поправки в Гражданский процессуальный кодекс РФ запрещают обращать взыскание на периодические доходы должника в размере, если остаток будет меньше прожиточного минимума. При этом суд по ходатайству должника вправе увеличить сумму, которая должна будет оставаться у него после списания. Аналогичные изменения несколько лет разрабатывало Минэкономразвития.

Однако такая гарантия не будет распространяться на задолженность по алиментам, коммунальным услугам, административным и судебным штрафам и налогам, а также страховым взносам.

Прожиточный минимум, согласно действующему законодательству, устанавливается властями субъектов РФ, но не может быть ниже федерального МРОТа - 12130 руб.

Кроме того, поправки в закон "Об исполнительном производстве" обязывают приставов возвращать взыскателям исполнительные листы без возбуждения исполнительного производства, если доходы должника не превышают прожиточный минимум и у него отсутствует имущество, на которое можно наложить взыскание, например, автомобиль. Взыскатель сможет повторно обратиться к приставам, если у него будут сведения об изменении имущественного положения должника.

Информацию о доходах и имуществе должников приставы будут получать в электронном виде от налоговых органов, кредитных организаций, ГИБДД, управлений Росреестра в течение семи дней с момента запроса.

В правительстве не против такого варианта, но предлагают все же разрешить приставам запрашивать такую информацию и письменно, так как некоторые банки и кредитные организации могут быть не подключены к системе электронного межведомственного взаимодействия.

Планируется, что изменения вступят в силу через полтора года.

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