В Астрахани оштрафовали владелицу кафе, где на поминках под гостями провалился пол

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Трусовский районный суд Астрахани оштрафовал владелицу кафе "Мечта", где во время поминок несколько гостей провалились в подвал и получили травмы.

Пресс-служба СК СКР по Астраханской области сообщает, что предпринимательницу признали виновной по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Приговором суда она оштрафована на 150 тысяч рублей.

По данным следствия, владелица кафе знала, что в ее заведении необходимо провести капитальный ремонт и находиться внутри опасно, но продолжала принимать заказы на проведение мероприятий.

Инцидент произошел 30 декабря 2019 года. Во время поминок в кафе разрушился пол - четыре человека провалились в подвал, а позже с различными травмами были доставлены в больницу.