Два подростка пропали на реке в Коми

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Корткеросском районе Коми на реке пропали два подростка, ведутся поисковые работы.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, во вторник в службу спасения поступила информация, что в районе деревни Важкурья на реке Вычегда в необорудованном для купания месте утонули два подростка 13 и 14 лет. На место происшествия прибыли спасатели, работники ГИМС и сотрудники местной пожарной части. Обнаружить подростков сразу не удалось.

На месте работают сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи. Всего к поисковым работам привлекли 28 человек и 10 единиц техники.