Пушкин и Павловск подтопило после ливня

В некоторых местах выпавшие осадки превысили расчетное значение в шесть раз

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Пригороды Петербурга оказались подтоплены после сильного ливня, сообщила во вторник пресс-служба городского Водоканала во вторник.

Грозовой фронт обрушился на северную столицу вечером, в период с 17.00 до 19.00 по Москве. Наибольший объем осадков пришелся на Пушкинский район (Пушкин и Павловск).

"В течение часа на "горячую линию" ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" поступило 30 заявок от местных жителей и автомобилистов. Сильные дожди вызвали локальные подтопления улично-дорожной сети и переполнение ливневой системы по нескольким адресам", - говорится в сообщении.

Так, пострадали Привокзальная площадь и улица Архитектора Данини в Пушкине, транспортный тоннель Пулковского шоссе. В ГУ МЧС по городу добавили, что в Павловске подтоплены пять придомовых территорий по Партизанскому проспекту.

Как отмечается, интенсивность осадков на некоторых участках почти в шесть раз превысила расчетное значение. Например, на Пулковском шоссе объем воды составил 43 мм при том, что система городской канализации рассчитана на максимальную интенсивность в 7,2 мм за 20 минут.

Ранее в соцсетях жители южных районов Петербурга поделились фото и видео после сильного ливня: вода на некоторых дорогах покрывала колеса автомобилей, а в помещениях доходила людям до щиколоток.

По данным городского МЧС, ливни и грозы с порывами ветра до 18 м/с ожидаются в северной столице и в среду.