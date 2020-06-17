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В Татарстане на автотрассу сел учебный самолет с отказавшим двигателем

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Бугульминском районе Татарстана на автомобильную дорогу рядом с поселком Соколка экстренно сел учебный самолет, у которого отказал двигатель, рассказал информированный источник "Интерфакса".

На борту были инструктор и курсант. Никто не пострадал.

Инцидент произошел с самолетом Cessna Санкт-Петербургского университета гражданской авиации, сказал собеседник агентства.

Это случилось около 6:40 17 июня, уточнила представитель Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова. По ее сведениям, в кабине были два инструктора. Она подтвердила, что никто не пострадал. По факту проводится прокурорская проверка об исполнении законов о безопасности полетов.

Самолет принадлежит Бугурусланскому летному училищу (Оренбургская область), добавила Иванова. Бугурусланское летное училище гражданской авиации имени П.Ф. Еромасова - филиал Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, осуществляет подготовку пилотов коммерческой авиации на самолетах Diamond DA 40NG и Diamond DA 42NG, сообщается на сайте училища.

Татарстан Бугульминский район СПУГА

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