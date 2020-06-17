Гендиректор "Северной верфи" Игорь Пономарев оставил должность

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Игорь Пономарев оставил пост гендиректора "Северной верфи", сообщили в пресс-службе предприятия. И.о. гендиректора стал Игорь Орлов.

Пономарев руководил предприятием с 2017 года. Ранее он также занимал должность вице-президента Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению.

"Северная верфь" входит в ОСК. Предприятие расположено в Санкт-Петербурге, на нем строятся стелс-фрегаты проекта 22350, корветы проекта 20380, а также ряд других кораблей для ВМФ России.