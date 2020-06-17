В Челябинской области пьяные рецидивисты сожгли за ночь две машины, повредили 14 и подожгли дачу

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Миасса Челябинской области задержали двух местных жителей, испортивших за одну ночь шестнадцать чужих автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в среду.

"Владельцы сообщили в полицию о повреждении автомобилей. Все 16 машин были припаркованы во дворах домов в северной части города. Утром хозяева обнаружили свои машины с проколотыми шинами, поцарапанными кузовами и разбитыми стеклами, из некоторых были похищены автомобильные принадлежности", - сказано в сообщении.

По подозрению в совершении преступлений были задержаны двое 25-летних неоднократно судимых местных жителей. Выяснилось, что накануне они, находясь в нетрезвом состоянии, из хулиганских побуждений повредили чужие автомобили, две машины попытались угнать, а потом сожгли. Затем они решили спрятаться на чужой даче, которую также подожгли.

"У задержанных изъята часть похищенного из машин имущества. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Оба заключены под стражу", - отмечает полиция.

Также установлена их причастность к совершенному ранее грабежу и угону мопеда, который они сожгли в лесном массиве.