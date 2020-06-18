Дистрибьютор структуры "Роснефти" оштрафован на 200 000 рублей за нарушение промбезопасности

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Енисейское управление Ростехнадзора сообщило, что привлекло к административной ответственности ООО "Производственно-коммерческая фирма "Лагуна"", дистрибьютора ООО "РН-Смазочные материалы" в Красноярском крае за нарушения при эксплуатации склада горюче-смазочных материалов.

Компании назначен штраф в 200 000 рублей по ч.1 ст. 9.1 КоАП (Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Плановая проверка в апреле 2020 года показала, что на складе "Лагуны" не был установлен газоанализатор, определяющий массовую долю нефтепродуктов в рабочей зоне. Там не проводили ревизию трубопроводов, а управление процессами перекачки и слива-налива не велось централизованно из пункта управления операторной, сообщил Ростехнадзор.

В помещении насосной станции проверяющие не обнаружили запорные устройства на технологических трубопроводах, сигнализацию о работе вентиляционных систем, необходимые средства автоматического контроля загазованности, аварийную вентиляцию.

Проверка также выяснила, что компания не согласовала с аварийно-спасательной службой перечень газоопасных работ.

ООО "ПКФ Лагуна" было основано в 1996 году в Красноярске. Компания поставляет масла и смазки производства ООО "РН-Смазочные материалы" в Красноярский край и другие регионы Сибири. На сайте компании утверждается, что ее постоянными клиентами являются сибирские предприятия "РусАла", АО "Красноярсккрайуголь", ООО "Компания Востсибуголь", АО "Полюс", АО "Ванкорнефть", ООО "Славнефть-Красноярскнефтепродукт" и другие крупные компании.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 60% уставного капитала компании принадлежит Вячеславу Калиниченко, 40% - Александру Иванову. В 2019 году "ПКФ Лагуна" получила 35,9 млн рублей чистой прибыли (снижение на 4,7% к уровню 2018 года) при выручке в 642,1 млн рублей (рост на 4%).