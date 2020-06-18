Сенатор предложил ввести уголовное наказание за кражу канализационных люков
Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект об уголовной ответственности за кражу люков водоканала и самовольное подключение к системам водоснабжения как за самостоятельные преступления.
В четверг сенатор направляет документ на отзыв в Верховный суд РФ.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, имеющемуся в распоряжении "Интерфакса", сейчас хищения оборудования и элементов централизованных систем водоснабжения и водоотведения трактуются в рамках статьи о хищении имущества (статья 158 УК РФ (Кража) и иных статей УК РФ) без дополнительной квалификации, либо статьями об административных правонарушениях (статья 7.27 КоАП РФ (Мелкое хищение).
Это зачастую приводит к прекращению разбирательств по общим основаниям, сетует автор. Между тем, в частности петербургский водоканал в 2018 году в результате хищения люкового оборудования получил убыток в размере более 1, 6 млн рублей, а в 2019 году – уже более 2 млн рублей.
Сенатор также указывает, что каждый отдельный случай хищения может и не квалифицироваться в качестве, например, уголовно наказуемого деяния из-за так называемого института "малозначительности" деяния. Ущерб считают малозначимым и не квалифицируют кражу в качестве противоправного действия. По его словам, в отношении люкового оборудования это и неудивительно, поскольку стоимость такого комплекта составляет около 4 тыс. рублей, а крышки люка – 2 тыс. рублей.
В документе отмечается, что, по данным из открытых источников, в Москве, Омске, Перми, Краснодаре похищают порядка 50-100 крышек люков ежемесячно.
Оставшиеся открытыми без крышек люки могут привести к травмам и даже гибели упавших туда людей.
Что предлагается
Сенатор Кутепов предлагает дополнить часть 3 статьи 158 (Кража) Уголовного кодекса РФ таким квалифицирующим признаком, как кража элементов оборудования централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
Данная часть статьи предусматривает целый набор разных видов наказания - от штрафа в размере 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до шести лет.
"Кроме того, примечание к статье 158 Уголовного кодекса РФ предлагается дополнить исключением о том, что под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества, в том числе вне зависимости от стоимости похищенного имущества, если оно совершено в отношении элементов оборудования централизованных систем водоснабжения и водоотведения", - говорится записке.
Также законопроект дополняет часть вторую статьи 175 УК РФ ("Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем") квалифицирующим признаком – совершение такого преступления в отношении элементов оборудования централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
Эта статья предусматривает разные виды наказаний - от ограничения свободы на срок до трех лет до лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом.
Кроме того, статью 215.3 УК РФ предлагается дополнить положениями о наказании за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения либо приведение их в негодность.
В таком случае за самовольное подключение будет грозить предусмотренное в этой статье наказание от штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.
Разрушение, повреждение или приведение в негодность может повлечь наказание от штрафа в размере от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.