Сенатор предложил ввести уголовное наказание за кражу канализационных люков

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект об уголовной ответственности за кражу люков водоканала и самовольное подключение к системам водоснабжения как за самостоятельные преступления.

В четверг сенатор направляет документ на отзыв в Верховный суд РФ.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, имеющемуся в распоряжении "Интерфакса", сейчас хищения оборудования и элементов централизованных систем водоснабжения и водоотведения трактуются в рамках статьи о хищении имущества (статья 158 УК РФ (Кража) и иных статей УК РФ) без дополнительной квалификации, либо статьями об административных правонарушениях (статья 7.27 КоАП РФ (Мелкое хищение).

Это зачастую приводит к прекращению разбирательств по общим основаниям, сетует автор. Между тем, в частности петербургский водоканал в 2018 году в результате хищения люкового оборудования получил убыток в размере более 1, 6 млн рублей, а в 2019 году – уже более 2 млн рублей.

Сенатор также указывает, что каждый отдельный случай хищения может и не квалифицироваться в качестве, например, уголовно наказуемого деяния из-за так называемого института "малозначительности" деяния. Ущерб считают малозначимым и не квалифицируют кражу в качестве противоправного действия. По его словам, в отношении люкового оборудования это и неудивительно, поскольку стоимость такого комплекта составляет около 4 тыс. рублей, а крышки люка – 2 тыс. рублей.

В документе отмечается, что, по данным из открытых источников, в Москве, Омске, Перми, Краснодаре похищают порядка 50-100 крышек люков ежемесячно.

Оставшиеся открытыми без крышек люки могут привести к травмам и даже гибели упавших туда людей.