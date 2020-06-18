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Заказчика покушения на петербургского депутата экстрадируют из Украины в РФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Следствие решает вопрос об экстрадиции в северную столицу объявленного в розыск Валида Исаева, обвиняемого в покушении на убийство врача и депутата Бахтияра Адхамова в марте 2016 года.

Как сообщила в четверг пресс-служба управления СКР по городу, в декабре минувшего года фигурант был задержан на территории Украины, в ближайшее время его доставят в РФ для привлечения к уголовной ответственности.

По данным следствия, уроженец Чечни Исаев в Москве за 5 млн рублей попросил своего земляка Хусейна Дараева убить петербургского врача-уролога и муниципального депутата от "Единой России" Адхамова. Исаев передал Дараеву 200 тыс. рублей на подготовку преступления.

31 мая 2016 года Дараев прибыл к городской поликлиники № 54 Петербурга, где работал потерпевший, и у входа из 9-миллиметрового самодельного самозарядного пистолета не менее восьми раз выстрелил в туловище и голову мужчины. Адхамов выжил, так как ему оказали своевременную медицинскую помощь, следует из сообщения.

Дараев был задержан в сентябре 2018 года в Кабардино-Балкарии, после чего этапирован в Петербург. Как сообщалось, накануне, 17 июня, Калининский районный суд северной столицы приговорил его к 8,5 годам заключения в колонии строгого режима за покушение на убийство и незаконный оборот оружия.

Исаеву удалось скрыться от правоохранительных органов, он был объявлен в розыск. В августе минувшего года в отношении него заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в организации покушения на убийство по найму, заочно он был арестован, добавили в СКР.

По данным СМИ, мотивом к заказу убийства Адхамова могли быть романтические чувства Исаева к жене потерпевшего.

СКР Валид Исаев Бахтияр Адхамов Хусейн Дараев Украина Петербург

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