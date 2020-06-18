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Врачам Приамурья пообещали надбавки за выявленные онкологические заболевания

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Законопроект о доплатах медикам за каждый выявленный случай онкозаболевания разработан в Амурской области с учетом дополнительных поступлений в фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Пресс-служба Заксобрания области сообщает, что в текущем году доходная часть бюджета фонда вырастет на 43,6 млн рублей в основном за счет увеличения объемов поступлений из федерального фонда ОМС.

Планируется, что на каждый выявленный случай онкозаболевания выплата составит 1 тыс. рублей: 500 рублей терапевту, направившему пациента на обследование, и столько же узкому специалисту, выявившему заболевание, сообщил председатель комитета Андрей Рудь.

Из дополнительных средств ФОМС 15 млн рублей планируется направить на увеличение заработной платы врачам и среднему медперсоналу, 7,5 млн рублей - на стимулирующие выплаты за выявление онкопатологий при проведении диспансеризации и прочих профилактических осмотров.

Амурская область

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