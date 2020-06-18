В коронавирусных больницах участки для голосования открывать не будут

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Для голосования по поправкам в Конституцию в обычных больницах откроют временные избирательные участки, но в учреждениях, специализирующихся на лечении коронавирусной инфекции, таких участков не будет, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Всего, по ее словам, будет оборудовано 2500 временных участков, в том числе, на вокзалах.

Секретарь ЦИК Майя Гришина ранее в четверг объяснила, что избирателям, которые находятся дома на карантине,например, после выписки из больницы после лечения от коронавирусной инфекции, смогут подать заявку для участия в голосовании. Однако смогут ли они проголосовать, будет зависеть от возможностей на местах.

"Если человек находится на карантине, он сам решает, подвергать ли риску кого-то, если он решает проголосовать. Если он хочет, он должен подать соответствующую заявку (через госуслуги или свой УИК). Естественно, это только голосование на дому. Но только в том случае, если комиссия будет организована из тех лиц, которые специально работают с больными и теми, кто потенциально на карантине находятся", - сказала Гришина.

Она подчеркнула, что для таких голосующих будут приняты "серьезные меры", чтобы "ни обычные, стандартные комиссии, ни сам человек не взаимодействовали с избирателями". "Надо понимать: есть право на голосование, но есть и право на здоровье", - отметила Гришина.