Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:44Заразились
на 18.06В России 561 091+7 790В мире 8 349 950+176 010

В коронавирусных больницах участки для голосования открывать не будут

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Для голосования по поправкам в Конституцию в обычных больницах откроют временные избирательные участки, но в учреждениях, специализирующихся на лечении коронавирусной инфекции, таких участков не будет, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Изменение Конституции

Всего, по ее словам, будет оборудовано 2500 временных участков, в том числе, на вокзалах.

Секретарь ЦИК Майя Гришина ранее в четверг объяснила, что избирателям, которые находятся дома на карантине,например, после выписки из больницы после лечения от коронавирусной инфекции, смогут подать заявку для участия в голосовании. Однако смогут ли они проголосовать, будет зависеть от возможностей на местах.

"Если человек находится на карантине, он сам решает, подвергать ли риску кого-то, если он решает проголосовать. Если он хочет, он должен подать соответствующую заявку (через госуслуги или свой УИК). Естественно, это только голосование на дому. Но только в том случае, если комиссия будет организована из тех лиц, которые специально работают с больными и теми, кто потенциально на карантине находятся", - сказала Гришина.

Она подчеркнула, что для таких голосующих будут приняты "серьезные меры", чтобы "ни обычные, стандартные комиссии, ни сам человек не взаимодействовали с избирателями". "Надо понимать: есть право на голосование, но есть и право на здоровье", - отметила Гришина.

Центризбирком Конституция Майя Гришина Элла Памфилова коронвирус

Новости

Суд отменил оправдательный приговор двум фигурантам дела о гибели детей на Сямозере

Роскомнадзор разблокирует Telegram

Роскомнадзор разблокирует Telegram
Пандемия коронавируса

В Росздравнадзоре назвали неофициальными данные о почти 500 умерших от COVID-19 медиках

Военный суд приговорил троих участников "Артподготовки" к срокам до 13 лет

Военный суд приговорил троих участников "Артподготовки" к срокам до 13 лет

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Генпрокуратура ФРГ обвинила россиянина в убийстве выходца из Чечни в Берлине

Генпрокуратура ФРГ обвинила россиянина в убийстве выходца из Чечни в Берлине

Минстрой пообещал не закрывать подвалы для кошек

Минстрой пообещал не закрывать подвалы для кошек
Пандемия коронавируса

Боязнь коронавируса не будет уважительной причиной для пропуска ЕГЭ

Боязнь коронавируса не будет уважительной причиной для пропуска ЕГЭ
Изменение Конституции

Верховный суд снова не принял иск, оспаривающий дату голосования по Конституции

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали все думские фракции

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ поддержали все думские фракции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');