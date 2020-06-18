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Вертолеты "Ансат" приспособили для подготовки гражданских вертолетчиков

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Холдинг "Вертолеты России" и Росавиация проработали проект учебной версии вертолета "Ансат" для подготовки летчиков гражданской авиации, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Казанский вертолетный завод холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") получил от Росавиации одобрение изменения типовой конструкции вертолета Ансат, которое позволит обучать гражданских пилотов на машинах данной серии с нуля. Два первых Ансата поступят в эксплуатацию Омского летно-технического колледжа гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского", - говорится в сообщении.

В перспективе планируется закупка не менее 10 "Ансатов" для этого учебного заведения, сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что проект предусматривает установку на вертолет 3-го авиагоризонта и шторок для имитации полета по приборам, которые помогут в отработке действий курсанта в условиях плохой видимости, когда ориентироваться нужно только по показаниям приборов. Работы по сертификации изменения типовой конструкции проводились на базе Казанского вертолетного завода.

"Доработка Ансата проводилась по инициативе Федерального агентства воздушного транспорта как пилотный проект для эксплуатации первых двух вертолетов этого типа в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации - филиале Ульяновского института гражданской авиации, подведомственного Росавиации", - сообщает холдинг.

Ранее для обучения пилотов вертолетов в гражданской авиации использовались вертолеты Ми-2, Ми-8 и некоторые зарубежные модели.

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату типа, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек.

Вертолеты России Росавиация Ансат

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