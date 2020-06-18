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Пенсионерка отсудила почти 600 тыс. рублей за перелом бедра дверцами лифта

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Астрахени пенсионерка отсудила у директора компании по обслуживанию лифтов 587 000 рублей за то, что неисправные дверцы лифта невовремя захлопнулись и сломали ей бедро. Об этом решении Советского районного суда сообщила областная прокуратура.

Там отметили, что заявительница сейчас при ходьбе вынуждена пользоваться специальными приспособлениями. Перелом бедра суд оценил как тяжкий вред здоровью и взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда и затраты на лечение.

Кроме того, директор компании признан виновным по п."в" ч.2 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) и приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Астрахань прокуратура Астраханской области Советский суд

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