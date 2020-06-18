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СКР начал проверку после обнаружения останков жертв концлагеря под Псковом

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Псковской области проводится проверка по факту обнаружения захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны в концлагере Моглино, сообщает пресс-служба СКР в четверг.

Сообщение об обнаружении поисковиками скорбной находки поступило следователям 18 июня. "На место захоронения выехали следователи следственного управления по Псковской области. В ходе осмотра извлечены скелетированные останки двух человек, также обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды. Непосредственно в могильнике обнаружена и изъята пуля", - отмечается в сообщении ведомства.

По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы для установления возраста, пола погибших и причины смерти.

Ведомство отмечает, что, согласно историческим данным, с 1941 по 1944 годы в деревне Моглино на месте концентрационного лагеря были казнены оккупантами около 3 тыс. человек, в том числе мирных жителей разного возраста и национальностей.

Новое захоронение обнаружено в ходе запланированных работ по поиску и эксгумации останков мирных жителей в рамках реализации проекта "Без срока давности". Цель проекта - сохранение исторической памяти о жертвах нацистов среди мирного населения.

СКР Псковская область Моглино ВОВ

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