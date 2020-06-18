Прокуроры по поручению Путина проверят тарифы на подключение домов к газу

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в ходе заседания комитета в четверг поднял вопрос высокой стоимости подключения домов к газу на примере Московской области и сообщил, что проверкой ценообразования по поручению президента займется прокуратура.

"Очень много писем идет по Московской области с претензией граждан о стоимости подключения (домов к газу - ИФ). Причем я несколько раз писал по одному случаю, когда стоимость проектных работ - а сама стоимость подключения около 4 млн рублей - так проектная работа 1,5 млн рублей только. Две бумаги сложить и написать 1,5 млн стоит. Это такие, якобы, расценки", - сказал Завальный в ходе круглого стола, посвященного вопросам законодательного обеспечения газификации и развития региональных рынков газа.

"Губернатору писал, в ФАС писал, только что прокурору не писал. Но сейчас прокурор этими вопросами займется, там поручение президента есть, чтобы прокуроры посмотрели внимательно на вопросы ценообразования, почему это происходит", - добавил депутат.

Глава АО "Мособлгаз" Игорь Баранов сообщил, что в вопросах ценообразования компания работает исходя из действующего законодательства, но также настроена на удешевление стоимости газификации. "Есть три десятка предложений по оптимизации, мы направили их в федеральное министерство, рассчитываем, что это существенно поможет ускорить и сократить стоимость газификации", - сказал он.

Предложения Неверова по тарифам на газификацию домов

В марте председатель думской фракции "Единой России" Сергей Неверов предложил проработать с профильными министерствами и "Газпромом" вопрос конечного подключения домов к системе газоснабжения, так как тарифы на данный вид деятельности не регулируются.

"Я специально запросил информацию у нескольких регионов с просьбой пояснить, из чего складывается цена на подключение дома. В этой сумме проектная документация, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, регистрация права собственности и еще огромный перечень", - сказал он на пленарном заседании Госдумы.

"И в эту стоимость подключения входит доведение газопровода только до земельного участка либо до цоколя дома, а дальше работы внутри дома, на которые нужен отдельный договор со специализирующейся организацией, и их стоимость вообще никаким образом не регулируется", - отметил Неверов.

По словам парламентария, в зависимости от площади дома и его конструктивных особенностей стоимость конечного подключения колеблется от 270 тыс. до 297 тыс. рублей.

"Да, мы понимаем, что бесплатно это подключение, как и покупка котла самим потребителем, быть не может, но, коллеги, я все-таки предлагаю нашему профильному комитету, министерству, "Газпрому" и регионам сесть и эту проблему еще раз пообсуждать, которая не решается годами", - сказал глава фракции.