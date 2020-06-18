Структура ТМХ и "Локотеха" заинтересовались "дочкой" РЖД по ремонту грузовых вагонов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - ООО "МСК Комплект" (МСКК) претендует на АО "Вагонная ремонтная компания - 2" (ВРК-2), принадлежащее ОАО "Российские железные дороги", следует из извещения организаторов торгов - банка ВТБ.

В системе "СПАРК-Интерфакс" фигурирует МСКК, принадлежащая ООО "ТМХ Инвестиции" (ТМХИ). Ей владеют структуры группы "Трансмашхолдинг" (ТМХ): 50% - у самого ТМХ (46% напрямую, 4% - через "дочку" - АО "Рослокомотив"), еще 50% - у структур "Локомотивных технологий" (30% - у ООО "Локотех-Сервис", 20% - у ООО "Торговый дом "Локотех").

ТМХИ была зарегистрирована в январе 2020 г. В середине мая стала единственным собственником "МСК Комплекта". Представитель "Трансмашхолдинга" не стал комментировать "Интерфаксу" эту информацию.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане. "Локомотивные технологии" представляют юридически самостоятельный сервисный блок группы.

В корпорации 79,4% - у структур бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, а также главы совета директоров группы Дмитрия Комиссарова и генерального директора компании Кирилла Липы. Двое последних являются контролирующими акционерами. 20% ТМХ принадлежит французскому концерну Alstom.

Согласно извещению ВТБ, "МСК Комплект" допущен до участия в торгах на "ВРК-2" наряду с АО "Вагоноремонтный завод", ООО "Новая вагоноремонтная компания" и ООО "Регионтранссервис".