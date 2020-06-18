В Коми завели дело о переводе преступным сообществом 30 млрд рублей в НПФ "Согласие"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В республике Коми расследуется уголовное дело об организации преступного сообщества, организовавшего перевод 30 млрд рублей из отделения Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), сообщается в докладе генпрокурора РФ Совету Федерации.

"В Республике Коми по уведомлениям, поступившим в территориальное отделение ПФ России, в НПФ переведено более 30 млрд рублей, в том числе с использованием поддельных документов", - говорится в документе.

Дело расследуется по части 1 и 2 статьи 210, части 4 статьи 159 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, мошенничество в особо крупном размере) в отношении участников преступного сообщества, которое по подложным документам незаконно вывело пенсионные накопления в НПФ "Согласие".

В документе отмечается, что прокурорами приняты меры к восстановлению нарушенных пенсионных прав.