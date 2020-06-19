Суд в Москве признал ложной информацию об иностранном гражданстве у вице-спикера Думы

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Хорошевский районный суд Москвы признал ложной информацию о наличии у вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева гражданства и вида на жительство иностранных государств.

Мотивом послужил иск Лебедева к ООО "Момент Истины" в связи с опубликованной на сайте "Момент Истины" заведомо ложной информацией о наличии у парламентария гражданства и вида на жительство иностранных государств, сообщили журналистам в пресс-службе ЛДПР, членом которой является депутат.

Рассмотрев все доказательства, суд принял решение: признать данные утверждения ложными и обязать ответчика опубликовать опровержение, говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно действующему законодательству иметь второе гражданство и (или) иностранный вид на жительство запрещено президенту, депутатам Госдумы и законодательных органов власти регионов, членам Совета Федерации и губернаторам, аудиторам Счетной палаты.

Если на голосовании 1 июля граждане России поддержат поправки в Конституцию, то этот запрет будет закреплен на конституционном уровне.