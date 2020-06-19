В Петербурге задержали подозреваемых в кражах через клоны онлайн-магазинов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Трех безработных молодых жителей Петербурга задержали по обвинению в краже более 4 млн рублей с 754 банковских карт с помощью фишинговых сайтов известных интернет-магазинов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По версии оперативников, с ноября 2019 года задержанные создавали и распространяли в интернете фейковые сайты интернет-магазинов известных брендов, внешне похожие на оригинальные, и привлекали туда покупателей. Так они получали сведения о банковских картах, крали с них деньги и обналичивали через онлайн-покупки. Кроме того, данные банковских карт соучастники приобретали в интернете, считает следствие.

"За указанный период времени фигуранты получили данные банковских карт более 2000 человек с 754 карт были похищены деньги на общую сумму более 4 млн рублей", - добавил источник.

Один из задержанных помещен в изолятор временного содержания, двое других в связи с деятельным раскаянием и помощью следствию отпущены под подписку. В их отношении возбуждено уголовное дело о краже.