Источник анонсировал возможный перенос Восточного экономического форума

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Восточный экономический форум, проведение которого было запланировано на 2-5 сентября, как ожидается, будет перенесен, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к организаторам мероприятия.

Собеседник агентства не уточнил новые даты проведения форума. Он отметил, что официальная информация на этот счет будет объявлена в ближайшее время.

Источник не исключил, что часть мероприятий, приуроченных к форуму во Владивостоке, пройдет в онлайн-формате.