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Женщина и маленький ребенок обнаружены мертвыми в Тамбовской области

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Следствие в Тамбовской области выясняет обстоятельства гибели женщины и ее восьмимесячной дочери, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, днем 16 июня 28-летняя жительница села Новоюрьево Староюрьевского района вместе с 8-месячной дочкой ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

Начались поиски. В них также участвовали волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" и добровольцы из числа местных жителей. По факту исчезновения людей было возбуждено уголовное дело по пункту "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Сегодня тела женщины и ребенка обнаружены в сельском водоеме без внешних признаков насильственной смерти. Для определения точной причины их гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.

Тамбовская область СКР

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