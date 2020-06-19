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Маленькая девочка утонула в бассейне в Перми

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства гибели 6-летней девочки, утонувшей в бассейне банного комплекса в Перми. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР в пятницу.

По данным следствия, инцидент произошел в одном из банных комплексов Индустриального района Перми в пятницу. Женщина и ее 6-летняя дочь отдыхали в бане, но в какой-то момент девочка осталась без присмотра и утонула в бассейне.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертизу для установления причины смерти ребенка. Кроме того, в ближайшее время маму девочки протестируют на алкогольное опьянение.

Пермь СКР

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