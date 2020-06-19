Вымпелком устранил сбой в работе сети в Сибири и на Дальнем Востоке

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн") заявило о восстановлении работы сети в Сибири и на Дальнем Востоке.

Абоненты, столкнувшиеся с неполадками, получат компенсацию, говорится в сообщении оператора. Каким образом "Вымпелком" компенсирует сбои, в сообщении не уточняется.

Ранее в компании сообщали, что причиной сбоя послужил обрыв магистральных каналов передачи данных третьими лицами.

Сеть в Центральной части России работала и работает штатно.

Согласно данным Downdetector, на сбои в работе оператора жаловались пользователи портала из Новосибирска, Барнаула, Хабаровска, Кемерово и Владивостока. Большая часть жалоб была связана с нестабильной работой мобильного и домашнего интернета и мобильной связи.