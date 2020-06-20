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Путин поручит военным помочь Забайкальскому краю в строительстве детской больницы

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в субботу даст поручение министру обороны Сергею Шойгу содействовать строительству детской больницы в Забайкальском крае.

Об этом президент РФ заявил на встрече с медицинскими работниками в режиме видеоконференции.

В ходе совещания врач-терапевт городской клинической больницы №1 в Забайкальском крае Елена Зобнина рассказала президенту, что есть проектная документация на строительство новой краевой детской больницы. Она попросила президента поддержать этот проект.

Оказать содействие в строительстве новой инфекционной больницы в Пскове и Великих Луках с участием Минобороны попросила и врач-пульмонолог, заместитель главного врача по медицинской части Псковской городской больницы Анастасия Повторейко.

Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой представить в понедельник предложения по поводу строительства этих двух объектов.

Минобороны РФ Забайкальский край

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