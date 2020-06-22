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В Красноярске экстренно сел ATR-42 со сбоем в работе датчика шасси

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Красноярске совершил экстренную посадку пассажирский самолет ATR-42, вылетевший из Северо-Енисейска. Как сообщил информированный источник "Интерфакса", перед посадкой командир экипажа сообщил о невыходе передней стойки шасси.

Несмотря на это шасси все же удалось выпустить у самой земли, при посадке никто не пострадал, добавил собеседник агентства. По его сведениям, произошло ложное срабатывание датчика о невыпуске шасси.

Старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова сообщила, что по факту началась проверка. По ее словам, инцидент случился с самолетом авиакомпании NordStar. На борту было 26 пассажиров и четыре члена экипажа.

Проверка не вызовет сбоев в расписании, поскольку у этого борта в ближайшее время рейсы не запланированы, отметила Горбунова.

"Самолет, летевший из Северо-Енисейска в Красноярск, совершил посадку в штатном режиме. Во время захода на посадку пилот сообщил о том, что сработал сигнал о невыпуске стойки шасси, воздушное судно ушло на второй круг для визуального контроля наземными службами состояния шасси. Перед вторым заходом на посадку наземными службами было определено, что шасси в порядке и самолет благополучно сел", - сказал представитель авиакомпании.

ATR 42 - среднемагистральный двухмоторный турбовинтовой самолет, такие с 1984 года выпускает франко-итальянский концерн ATR.

NordStar Красноярск ATR-42 Западно-Сибирская прокуратура на транспорте

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