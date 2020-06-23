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"Аэрофлот" почти на месяц прервал полеты между Москвой и Якутском

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" приостановил полеты между Москвы и Якутском более чем на три недели, уведомление об отмене рейсов авиакомпания разослала своим клиентам.

Кроме того, на сайте перевозчика отсутствует возможность приобрести билеты по маршруту Москва - Якутск и Якутск - Москва на даты с 23 июня по 16 июля. По телефону "горячей линии" "Аэрофлота" "Интерфаксу" подтвердили отмену рейсов на указанные даты, не указав причину.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в офисе "Аэрофлота" в Якутске в настоящее время наблюдается очередь из клиентов, которые намерены вернуть билеты на данные даты.

В настоящее время по маршруту Москва - Якутск и обратно летают также авиакомпании "Якутия", "АЛРОСА" и S7.

Аэрофлот Москва Якутск

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