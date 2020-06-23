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Роспотребнадзор рекомендовал отправлять библиотечные книги "на карантин"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор совместно с Минкультуры РФ подготовил рекомендации по работе библиотек после открытия для посетителей: книги можно будет заказать онлайн, а после их возвращения в библиотеку, они будут на "карантине" в течение 5 дней.

В рекомендациях, опубликованных Роспотребнадзором, в частности указано, что книги можно выдавать без контакта с человеком "путем внедрения сервиса предварительного заказа и подтверждения получения книги читателем онлайн".

В обязательном порядке книги и журналы после использования будут храниться в течение 5 дней перед их повторным использованием.

Компьютерные залы будут дезинфицировать после каждого посетителя и будут использоваться одноразовые наушники.

Предлагается установить защитные экраны в местах выдачи книг сотрудниками библиотек читателям, а также ограничить возможность посетителей самим выбирать книги в залах.

Посещение библиотек возможно при наличии гигиенических масок и с соблюдением социальной дистанции.

Роспотребнадзор Минкультуры

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