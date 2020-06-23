В заброшенном доме Петербурга обрушились перекрытия

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Перекрытия заброшенного дома обвалились в посёлке Сергиево Санкт-Петербурга, под завалами могут находиться дети, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он сообщил, что сотрудники МЧС работают на месте ЧП, проводят разведку.

Со слов очевидцев, незадолго до обрушения там бегали дети, сказал собеседник агентства.

Позднее в пресс-службе управления МЧС по Петербургу сообщили, что перекрытия обрушились два дня назад.

В ведомстве подчеркнули, что завалы были обследованы, никого на месте не обнаружено.