Более 3,5 тыс. заключенных смогут проголосовать по поправкам в Конституцию в Петербурге

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В день выборов по поправкам в Конституцию РФ избирательные участки, оборудованные в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, будут работать во всех СИЗО Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УФСИН.

Сделать выбор смогут и пациенты ведомственной больницы имени Гааза, где также организуют голосование. Горожане, состоящие на учете уголовно-исполнительных инспекциях (находятся под домашним арестом, запретом определенных действий), а также осужденные к принудительным работам проголосуют на своих территориальных избирательных участках.

"С заключенными проводится активная агитационная работа: по радио их информируют об избирательных правах, сути поправок, в учреждениях установлены стенды. В каждой камере присутствуют средства наглядной агитации (листовки, брошюры, небольшие плакаты), что также помогает обвиняемым разобраться в ситуации, понять, что это за изменения", - сказал представитель ведомства.

Собеседник отметил, что голосование пройдет с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер: в день выборов у всех членов избиркомов и голосующих измерят температуру, снабдят масками и перчатками, участки обеспечат антисептиками.

В учреждениях УФСИН северной столицы содержатся под стражей более 3,5 тыс. подозреваемых, обвиняемых и осужденных, обладающих избирательным правом. Избирательного права не имеют лица, отбывающие наказание, связанное с лишением свободы.