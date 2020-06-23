Источник сообщил, что "Газпром" размещает 7-летние евробонды на $1 млрд под 3%

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" определил объем размещения 7-летних евробондов, он составит $1 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 3,25-3,375%, затем он был снижен до 3,125%. Итоговая доходность выпуска была определена на уровне 3%.

Спрос на долговые бумаги компании по финальной ставке превысил $1,9 млрд.

В понедельник компания провела телефонную конференцию в рамках подготовки сделки.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, JP Morgan, Banca IMI, Natixis и "ВТБ Капитал".

"Газпром" выходит на рынок еврооблигаций уже третий раз за год. В феврале компания разместила 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%. В апреле - пятилетние евробонды на 1 млрд евро под 2,95%.

Скорректированный чистый долг компании на конец прошлого года составлял 2,491 трлн рублей, показатель скорректированный чистый долг/скорректированная EBITDA - 1,3х.

В 2020 году компании удалось вернуть себе звание самого активного российского корпоративного заемщика на рынках капитала. В прошлом году лидирующие позиции "Газпрома" на международном рынке долга пошатнулись из-за исков украинского "Нафтогаза". До февральской сделки "Газпром" не выходил на рынок евробондов ровно год.

В конце декабря стороны достигли пакетного соглашения, предусматривающего выплату "Газпромом" "Нафтогазу" $2,92 млрд по решению Стокгольмского арбитража. В январе "Газпром" объявил о снятии в европейских юрисдикциях - Великобритании, Люксембурге и Нидерландах - всех арестов по искам "Нафтогаза" с активов группы.