В Ленинградском зоопарке родился редкий львинохвостый макак

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Ленинградском зоопарке родился детеныш редкого львинохвостого макака, сообщает пресс-служба зверинца.

Самец по имени Даман прибыл из Парижа в начале сентября, а в октябре специалисты соединили его с самкой Алисой. Макаки сразу начали проявлять интерес друг к другу, а этой весной Алиса и Даман принесли потомство.

Первое время новорожденный провел в тесном контакте с мамой, из-за этого определить его пол было сложно, но после того, как он начал передвигаться самостоятельно, сотрудники зоопарка узнали, что это самец.

"Малыш очень игривый и озорной, он часто копирует поведение родителей - выкапывает из земли червяков, пытается забраться на дерево и пробует любимые угощения Дамана с Алисы. Алиса проявляет себя как очень заботливая мама - она кормит и вычесывает дитя, а если кто-то подходит к вольеру, сразу прижимает детеныша к себе. И только во время кормления самка расслабляется и, увлекшись фруктами и овощами, дает крохе исследовать территорию", - рассказывают в зоопарке.

Львинохвостые макаки или вандеру - очень редкие животные. Этот вид занесен в международную красную книгу как находящийся под угрозой исчезновения, а его численность составляет менее четырех тысяч особей.

Так как отец детеныша прибыл из Парижа, малышу дадут французское имя. Свои варианты может традиционно предложить каждый петербуржец.