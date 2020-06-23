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Китайская CNBG проведет финальные испытания вакцины от коронавируса в ОАЭ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Китайская компания China National Biotec Group (CNBG), разрабатывающая сразу две возможных вакцины от коронавируса, сообщила о получении разрешения на проведение третьей - финальной - стадии испытания вакцины в ОАЭ, сообщает South China Morning Post.

В то же время в CNBG, связанной с китайской государственной корпорацией National Pharmaceutical Group, не уточнили, какая именно вакцина будет испытываться в ОАЭ.

Ранее, на предыдущих этапах исследований, обе вакцины CNBG были введены 2 тыс. человек в Китае.

СМИ напоминают, что в мире испытывают свыше десятка возможных вакцин от коронавируса. Однако пока ни одна из них не доведена до третьей стадии: для этой фазы испытаний требуются тысячи участников, а исследование должно вестись в стране, где вирус широко распространен, то есть в естественном окружении.

Между тем, отмечают СМИ, в Китае, где впервые был обнаружен коронавирус, теперь выявляют в день всего десятки его случаев.

Кроме CNBG, вакцины за пределами Китая готовились испытывать компании Clover Biopharmaceuticals - образцы ее препарата ранее получили участники тестов в Австралии; а также Sinovac Biotech Ltd, которая намерена начать третью фазу испытаний в Бразилии при участии 9 тыс. добровольцев.

Китай China National Biotec Group CNBG ОАЭ коронавирус

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