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В Приморье лжепрокурор под видом проверки заставлял рыботорговцев раскрыть коммерческую тайну

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело о попытке под видом прокурорской проверки незаконно получить сведения, составляющие коммерческую тайну, возбуждено в Приморье по результатам проверки, проведенной управлением Генпрокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), сообщается на сайте надзорного ведомства.

Согласно сообщению, в июне руководители ряда предприятий по оптовой торговле рыбой получили электронные письма с требованиями "лжепрокурора" предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности. Под видом прокурорской проверки запрашивались договоры поставок, декларации, сведения о контрагентах, объемах реализованного товара и ценах. Поддельные требования имитировали бланки управления Генпрокуратуры РФ в ДФО, содержали подпись замначальника управления и исходящие номера и данные сотового телефона вымышленного исполнителя.

После этого неизвестный звонил коммерсантам, представлялся сотрудником прокуратуры и требовал предоставить ему документы, угрожая в случае отказа привлечь к ответственности.

По результатам прокурорской проверки УФСБ России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело о покушении на сбор незаконным способом сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 183 УК РФ). Установлена личность фигуранта и цели использования документов, которые он намеревался незаконно получить от своих конкурентов.

Приморье

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