Ученый заявил, что хранилища данных Большого адронного коллайдера близки к своему пределу

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Группа ученых разработает новые алгоритмы хранения данных детектора частиц ATLAS Большого адронного коллайдера CERN, сообщает пресс-служба Томского госуниверситета (ТГУ) в четверг.

В частности, в разработке примет участие сотрудник лаборатории анализа данных физики высоких энергий физического факультета ТГУ Юрий Бордулев. "Проблема состоит в том, что уже сейчас хранилища данных CERN работают на пределе, а с началом нового эксперимента в 2021 году существующих мощностей будет не хватать. В связи с этим поставлена задача: уменьшить объем хранимых данных при сохранении информации", - цитирует пресс-служба слова Бордулева.

По его словам, в существующем алгоритме достаточно большая часть памяти тратится на инфраструктуру системы хранилища. "Именно эту часть требуется "облегчить". Для этого нужно разработать новый алгоритм хранения данных, применить его ко всем данным, которые были собраны за 2018 год, внедрить этот алгоритм в систему ATLAS и "подружить" его со всеми сервисами, которые обращаются в хранилище", - пояснил Бордулев.

Заниматься разработкой новых алгоритмов хранения данных ученый будет в рамках полученного гранта от международной коллаборации ATLAS, рассчитанного на шесть месяцев. Одним из результатов проекта должно стать появление в Томске команды, отвечающей за развитие системы хранения данных детектора.

ATLAS является одним из детекторов частиц Большого адронного коллайдера, это одна из крупнейших научных установок в мире. "В ходе эксплуатации ATLAS генерирует беспрецедентно большой поток данных – десятки петабайт в год. Эти данные должны быть сохранены для последующего анализа физиками", - отмечают в ТГУ.

ATLAS обслуживают примерно 3 тыс. ученых и инженеров из 181 организации, в том числе из ТГУ. В начале текущего года группа ученых томского вуза завершила крупный проект по тестированию считывающей электроники в рамках модернизации мюонного детектора установки.

ТГУ был открыт в 1878 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс", сохранив прошлогоднюю позицию.