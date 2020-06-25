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Внук Евгения Примакова возглавил Россотрудничество

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Бывший журналист и депутат Госдумы Евгений Примаков, назначен руководителем Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, приживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Такой указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Еще одним указом с этой должности снята Элеонора Митрофанова.

О вероятном назначении Примакова главой Россотрудничества 1 июня сообщал источник "Интерфакса" в Госдуме. Он ожидал решения этого вопроса в десятых числах июня.

Тогда же председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отметил, что о Примакове он может сказать "самые хорошие слова", но при этом он считает, что "частая смена руководителей Россотрудничества не идет на пользу".

Евгению Примакову 44 года. Он внук и тезка бывшего премьер-министра Евгения Примакова-старшего.

В 1999 году он окончил историко-филологический факультет РГГУ по специальности "история". Затем работал на "Эхе Москвы", в ТАСС, печатных СМИ. С 2002 года он работал на телевидении - каналах ТВС, НТВ, "Первом канале" и "России 24".

С 2011 по 2014 год он работал в управлении Верховного комиссара по делам беженцев ООН в Турции и Иордании. В Госдуму он избрался в 2018 году и до настоящего времени работал в комитете по международным делам.

Евгений Примаков Госдума Россотрудничество Элеонора Митрофанова

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