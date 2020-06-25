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Двух активистов из Петербурга осудили за развратные действия с несовершеннолетней

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Петербурга признал виновными активиста молодежного движения "Весна" Владимира Казаченко и его знакомого активиста Вадима Тишкина по делу о разврате и незаконном обороте наркотиков.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города в четверг, Казаченко назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Тишкин осужден на 3,5 года колонии строгого режима.

Дело слушалось в закрытом режиме.

Как установил суд, Тишкин и Казаченко совершили развратные действия без применения насилия, в том числе в отношении не достигшей 16 лет школьницы, а также изготовили порнографические материалы. При этом Казаченко склонил несовершеннолетнюю к употреблению наркотиков, продав ей это вещество.

Отмечается, что подсудимые вину признали полностью, в содеянном раскаялись.

Активист молодежного движения "Весна" Казаченко и его знакомый Тишкин были арестованы по делу о разврате в феврале 2019 года. Осужденным по 19 лет.

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