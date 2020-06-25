Покусанная собаками жительница Владимира отсудила у мэрии более полумиллиона

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Фрунзенский суд взыскал с управления ЖКХ администрации Владимира компенсацию морального вреда в пользу местной жительницы, покусанной бездомными собаками, сообщила пресс-служба суда.

Жительница Владимира обратилась в суд с исковым заявлением, пояснив, что в феврале прошлого года в районе территории гаражно-строительного кооператива "Восточный-2" на нее набросились бродячие собаки. От укусов она потеряла сознание, очнулась в больнице скорой помощи и до сих пор вынуждена проходить лечение.

Суд пришел к выводу, что бездомные собаки появились на территории кооператива и затем напали на местную жительницу из-за того, что управление ЖКХ администрации Владимира плохо выполняло свои обязанности.

"Суд усмотрел причинно-следственную связь между бездействием УЖКХ администрации г.Владимира и причинением Ж. тяжкого вреда здоровью укусами собак", - говорится в сообщении суда.

Согласно постановлению суда, управление ЖКХ обязано выплатить жительнице Владимира компенсацию морального вреда в размере 480 тыс. рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования заявительницы о том, что ее супруг и дочь испытывают тяжелые нравственные и физические страдания из-за ее травм. Суд постановил выплатить в пользу каждого еще по 60 тыс. рублей.