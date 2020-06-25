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Главред RTVI Алексей Пивоваров покинет свой пост

Должность упразднят, а ключевые направления будут курировать профильные топ-менеджеры

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Журналист Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора телеканала RTVI, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала.

"Развитие личных проектов, на которых я был сосредоточен последнее время, требует большого количества времени и сил, что затрудняет выполнение обязанностей главного редактора RTVI", - заявил Пивоваров, чьи слова привели в пресс-службе.

Пивоваров уходит с поста главреда телеканала сегодня. В рамках работы по обновлению и ребрендингу RTVI, его предыдущий владелец Руслан Соколов в 2016 году пригласил Пивоварова возглавить канал и разработать ключевые принципы редакционной политики. В результате телеканал смог увеличить аудиторию в два раза - с 6,5 млн зрителей в 2017 году до 12 млн сегодня, говорится в сообщении.

Отмечается, что позиция главного редактора упраздняется. "В дальнейшем канал будет управляться в соответствии с международными практиками развития медиаресурсов, согласно которым ключевые контентные направления - информационное и развлекательное - возглавят профильные топ-менеджеры", - говорится в сообщении RTVI.

О канале

RTVI - это общественно-политическое и развлекательное мультиплатформенное СМИ. Помимо редакционных центров в Москве, Нью-Йорке и Тель-Авиве есть корреспондентские пункты в Берлине, Тбилиси, Калифорнии и сеть журналистов по всему миру.

Сегодня RTVI вещает в 53 странах. В ближайших планах RTVI - развитие на Западном побережье США, где базируется акционер телеканала Микаель Исраелян. Также усиление RTVI планируется в Грузии, Армении, Европе.

Алексей Пивоваров RTVI

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