Главред RTVI Алексей Пивоваров покинет свой пост

Должность упразднят, а ключевые направления будут курировать профильные топ-менеджеры

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Журналист Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора телеканала RTVI, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала.

"Развитие личных проектов, на которых я был сосредоточен последнее время, требует большого количества времени и сил, что затрудняет выполнение обязанностей главного редактора RTVI", - заявил Пивоваров, чьи слова привели в пресс-службе.

Пивоваров уходит с поста главреда телеканала сегодня. В рамках работы по обновлению и ребрендингу RTVI, его предыдущий владелец Руслан Соколов в 2016 году пригласил Пивоварова возглавить канал и разработать ключевые принципы редакционной политики. В результате телеканал смог увеличить аудиторию в два раза - с 6,5 млн зрителей в 2017 году до 12 млн сегодня, говорится в сообщении.

Отмечается, что позиция главного редактора упраздняется. "В дальнейшем канал будет управляться в соответствии с международными практиками развития медиаресурсов, согласно которым ключевые контентные направления - информационное и развлекательное - возглавят профильные топ-менеджеры", - говорится в сообщении RTVI.