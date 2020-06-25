Суд в Петербурге отказался взыскать с Бортко 4 млн рублей долга за агитацию

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга отказал ООО "Реклама-Центр" в удовлетворении иска к режиссеру, экс-кандидату от КПРФ на пост губернатора Петербурга Владимиру Бортко о взыскании задолженности за агитационные услуги. Об этом сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Как сообщалось, такой иск поступил в суд в феврале.

В июне 2019 года Бортко на три месяца заключил с ООО "Реклама-Центр" договор на подготовку и размещение агитационных материалов. Согласно исковому заявлению, фирма обязательства по договору исполняла с июня по август 2019 года, а оплата Бортко проведена только за июнь и июль 2019 года. Сумма задолженности Бортко, по подсчетам компании, превысила 4,1 млн рублей.

Истец просил суд взыскать с Бортко эту задолженность, 65 тысяч рублей неустойки, проценты за просрочку в размере 12 тысяч рублей, а также судебные расходы на сумму около 83 тысяч рублей.