На бывшего министра культуры Мордовии завели еще нескольких дел о мошенничестве

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили несколько уголовных дел о мошенничестве против бывшего министра культуры и национальной политики Мордовии, сообщает республиканское СУ СКР в четверг.

В 2018 году министерством культуры, национальной политики, туризма и архивного дела республики были выделены бюджетные средства на ремонт нескольких объектов в Саранске, говорится в сообщении.

По данным СУ СКР, при содействии возглавлявшего в то время министерство обвиняемого под видом оплаты работ на двух объектах было похищено 3,5 млн рублей.

Кроме того, по версии следствия, фигурант в 2017-18 годах похитил деньги, которые были перечислены коммерческой организации якобы за оказанные услуги питания.

"В действительности услуги питания этой организацией не оказывались, а перечисленные денежные средства были переданы министру культуры и национальной политики. В результате республиканскому и федеральному бюджету был причинен материальный ущерб в размере 885 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экс-чиновник был арестован в рамках расследования дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Следствие не сообщало имени задержанного, однако информированный источник уточнял агентству "Интерфакс", что фигурантом дела стал Анатолий Чушкин, который покинул министерский пост в декабре 2019 года.