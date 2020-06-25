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Навигация открывается в Петербурге 28 июня

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Водоемы Санкт-Петербурга откроют для навигации с 28 июня, сообщил губернатор Александр Беглов.

"С 10.00 воскресенья мы разрешаем коммерческую навигацию. У нас более 100 судов, хочется порадовать петербуржцев и гостей города, они соскучились по нашей воде", - сказал Беглов в эфире телеканала "78", добавив, что питание на судах пока будет запрещено.

В четверг Беглов подписал постановление о снятии ряда ограничений. В частности, с 28 июня разрешается посещение садов, парков, скверов, а также детских и спортивных площадок, с 29 июня открываются летние кафе и зоопарки площадью более 5 га.

Документом также поручается комитету по транспорту до 27 июня обеспечить принятие правового акта, обеспечивающего открытие водных путей города для движения судов и открытие водных объектов для плавания на маломерных судах.

Санкт-Петербург

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