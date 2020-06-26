Торги на российском рынке акций открылись ростом индексов на 0,8-1%,

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в пятницу открылись ростом цен blue chips вслед за мировыми фондовыми площадками и дорожающей нефтью после провала в середине недели, который случился из-за опасений о начале второй волны пандемии коронавируса. В росте лидируют бумаги "Аэрофлота".

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,8% до 2782,74 пункта, индекс РТС вырос на 1% до 1269,59 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,6%.

Доллар подорожал на десять копеек, до 69,12 рубля.

Подорожали рублевые акции "Аэрофлота" (+1,6%), "Башнефти" (+1,3%), "Мечела" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+1%), "Магнита" (+1%), "Ростелекома" (+0,9%), "РусГидро" (+0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,9%), "НОрникеля" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%), Сбербанка (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,3%).

В США в четверг индексы завершили день ростом на 1,1-1,2% после волатильной сессии, подъем отмечался к концу торгов в ожидании публикации Федеральной резервной системой (ФРС) США результатов стресс-тестов крупнейших банков.

Индексы колебались на новостях о распространении коронавируса в США. В стране в среду выявили рекордно высокое число новых заражений коронавирусом - более 45 000. По данным университета Джонса Хопкинса, который ведет свою статистику, в США в четверг было зарегистрировано рекордное число новых случаев заболевания коронавирусом - 37 077. Предыдущий максимум был зафиксирован 24 апреля - 36 291.

Президент США Дональд Трамп заявил о существенном снижении смертности от COVID-19 в стране. "Смертность от коронавируса значительно снизилась. Уровень смертности - один из самых низких в мире. Наша экономика наверстает упущенное и не остановится. "Угли" или вспышки будут потушены по мере необходимости!" - написал Трамп в своем твиттере.

Пять американских регуляторов, включая ФРС, в четверг смягчили "правило Волкера" в части регулирования инвестиционной деятельности банков. Котировки крупнейших американских банков уверенно выросли на сообщениях о смягчении регулирования, а также на ожидании результатов стресс-тестов.

Итоги стресс-тестов показали, что крупнейшие банки США в случае длительного экономического спада могут понести убытки в размере до $700 млрд из-за потерь по безнадежным кредитам. Руководство Федрезерва приняло решение о сохранении капитала банков путем приостановки выкупа собственных акций (buyback) и ограничения на выплату дивидендов в третьем квартале.

ФРС опубликовала два исследования - результаты традиционных стресс-тестов, проведенных в феврале перед пандемией, и анализ банковского капитала по трем сценариям развития экономики в ближайшие кварталы в условиях кризиса в системе здравоохранения (V-образная, U-образная и W-образная форма восстановления экономики).

Традиционный стресс-тест показал, что все крупные банки остаются хорошо капитализированными. Федрезерв заявил, что банки достаточно сильны, чтобы противостоять кризису, и что он ограничивает дивидендные выплаты и buyback для уверенности в том, что они таковыми и останутся.

В пятницу растут биржевые индексы в Азии за исключением Гонконга (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,2%).

Председатель Банка Японии Харухико Курода заявил о готовности наращивать стимулирующие меры на фоне риска возникновения второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Он также отметил, что по мере смягчения негативного влияния вируса экономика страны будет постепенно восстанавливаться, что позволит ЦБ вернуться к своей цели по достижению 2%-ного уровня инфляции, сообщает Trading Economics.

Биржи материкового Китая продолжают оставаться закрытыми в связи с праздничными днями.

Нефть в пятницу дорожает, но неделя может завершиться снижением на фоне роста запасов в США и продолжающегося распространения коронавируса. К 10:01 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на 0,6%, до $41,29 за баррель (+1,8% в четверг), августовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,5%, до $38,91 за баррель (+1,9% накануне).

Поддержку нефтяному рынку в четверг оказали данные о росте заказов на товары длительного пользования в США. Объем заказов в мае вырос на 15,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это максимальные темпы повышения с июля 2014 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 10,9%, сообщает Trading Economics.